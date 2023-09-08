ابنة محمد عبدالوهاب: «أبويا مكنش بخيل.. وهشام سليم كان الأقرب لتمثيل دوره»

قدمت الإعلامية إيمان أبوطالب، حلقة خاصة من برنامج «بالخط العريض»، عن الحياة الشخصية لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، استضافت خلالها ابنته عفت، وحفيدته زينب أباظة.

شقيقي ورث صوت والدي الجميل

وقالت عفت محمد عبدالوهاب، شقيقي ورث من والدي الصوت الجميل ولكنه لم يعمل في الفن بناء على رغبته، مضيفة أن الراحل هشام سليم كان هو الأقرب لتمثيل دور عبد الوهاب.

حقيقة بخل والدها وتكبره

ونفت عفت محمد عبد الوهاب ما يتردد حول أن أبيها كان بخيلا ومتكبرا، مؤكدة أنه كان كريما للغاية وكان متواضعا وليس متكبرا، مشيرة إلى أن ملكي الأردن والمغرب كانا أصدقاؤه، وكان لديه معجبات كثيرات.

أسرة موسيقار الأجيال تجتمع كل جمعة

وقالت زينب أباظة حفيدة موسيقار الأجيال، إن أسرة محمد عبدالوهاب كانت تجتمع كل يوم جمعة في منزل عبد الوهاب، مشيرة إلى أنها كانت مجنونة مزيكا وغناء ولكن جدها رفض عملها في الفن.

وكشفت زينب أباظة أن عبد الوهاب كان يشعر بالوحدة رغم أصدقائه الكثيرين، وأنه كان ينصحها بالتفكير قليلا قبل الكلام، نافيةً ما تردد عن وجود خلافات بين عبد الوهاب وأم كلثوم، قائلة: كانت هناك صداقة كبيرة تجمعهما.

إعجابه بـ مايكل جاكسون

وأكدت زينب أباظة حفيدة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب أن المطرب إيهاب توفيق فاز بمسابقة نظمها عبد الوهاب للغناء مشيرة إلى أن عبد الوهاب، طلب منها أن يسمع مطربها المفضل عالميا، وقدمت له أحدث أغاني مايكل جاكسون وأعجب به، مؤكدا أن لديه شيئا جميلا وإلا لم تكن هذه الجماهير قد أحبته بهذا الشكل.

وأضافت زينب أباظة: جدي كان مغرما بالاستماع إلى ليلى مراد، مشيرة إلى أن عبد الوهاب كان يكره عدم الالتزام بالمواعيد.