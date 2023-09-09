الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد بجامعة الإسكندرية.. تعرف عليها

حدثت جامعة الإسكندرية الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد المقبولين في كليات الجامعة إذ جرى إضافة عدد من المتطلبات الجديدة عن المعلن مسبقا منذ أيام، وذلك بالتزامن مع تقديم ملفات الطلاب في الكليات واختبارات الكشف الطبي.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد في كليات جامعة الإسكندرية بعد التحديث الأخير الذي تضمن شهادة ميلاد ضوئية وصور بطاقات الرقم القومي لكافة أفراد الاسرة، وذلك بحسب الإعلان الرسمي من كليات جامعة الإسكندرية والذي أعلنوه للطلاب.

أوراق التقديم في كليات جامعة الإسكندرية

- بطاقة ترشيح الطالب.

- أصل شهادة الثانوية العامة معتمدة بشعار الجمهورية وعدد 2 صورة منها.

- أصل شهادة الميلاد الضوئية المائية وعدد 2 صورة منها، وعدد 2 صورة من الرقم القومي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد أسرة الطالب.

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور مواليد 2005.

- نموذج 2 جند + 6 جند من القسم / المركز التابع له الطالب خاص بمواليد 2004 وما قبلها.

- عدد 6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء. طلب الإلتحاق + استمارة كشف طبي وتعطى للطالب من الكلية أثناء التقديم.

- يتم دفع المصروفات عن طريق كارت ATM والذى يتم استخراجه من البنك الأهلي.

- يبدأ تقديم الملفات بالكلية والكشف الطبي وفقا للجدول المعلن من كل كلية.

الأوراق المطلوبة لعمل الكشف الطبي- بطاقة ترشيح للكلية.

- إستمارة كشف طبي من الكلية.

- عدد 1 صورة شخصية.

- صورة بطاقة للطالب.