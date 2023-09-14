كوميديا وتشويق.. منى زكي زوجة هنيدي في «الجواهرجي»

للمرة الثانية تتعاون الفنانة منى زكى مع الفنان محمد هنيدى من خلال فيلم «الجواهرجى»، بعد غياب استمر لمدة 23 عاماً، بعد فترة توقف طويلة، تجاوزت العام، إذ تتبقى مشاهد معدودة، قبل أن يدخل الفيلم مرحلة المونتاج، ويتم عرضه ضمن موسم صيف 2024.

وتجسد الفنانة منى زكى دور زوجة الفنان محمد هنيدى خلال أحداث فيلم «الجواهرجى»، حيث يجسد دور تاجر مجوهرات، ولكنه يقع فى العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته، ما يؤدى إلى دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وتعتمد أحداث الفيلم على الكوميديا والتشويق والإثارة.

واعتمدت منى زكى خلال أحداث فيلم «الجواهرجى» على التغيير فى شكل شعرها بصورة مختلفة، وسوف يظهر الثنائى منى زكى وهنيدى وهما يرتديان زياً موحداً خلال أحداث الفيلم، وهو من تأليف عمر طاهر ويخرجه إسلام خيرى.

وقد شارك الفنان الراحل أحمد حلاوة خلال أحداث فيلم «الجواهرجى» قبل وفاته، ومن جانبه أكد مخرج العمل إسلام خيرى لـ«الوطن»، أنه لا يواجه أزمة فى مشاهد الفنان أحمد حلاوة، رغم وفاته قبل الانتهاء من تصوير كل مشاهده، إذ سيُعالج ذلك فى مرحلة المونتاج، حيث إنه جسد دور والد منى زكى، وجاءت معظم مشاهده أمام منى زكى، ويعتبر العمل الأخير الذى انتهى من تصويره قبل وفاته.

فيلم «الجواهرجى» يشارك فى بطولته كل من محمد هنيدى، منى زكى، باسم سمرة، آسر ياسين، أحمد السعدنى، ريم مصطفى، عارفة عبدالرسول وتارا عماد، وعدد آخر من نجوم الفن.