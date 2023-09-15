معلومات عن ملعب الملك فهد.. استضاف نهائي السوبر الأفريقي للمرة الأولى

على مدار 90 دقيقة، شهد ملعب الملك فهد، بمدينة الطائف أجواء حماسية وتشجيعا كبيرا من جماهير الفريقين، اللذين قطعا مئات الكيلو مترات من مصر والجزائر، لمساندة فريقهم المفضل، وكلا منهما يتمنى أن يعود إلى أرض الوطن، حاملًا كأس السوبر الأفريقي.

خسارة النادي الأهلي لكأس السوبر الأفريقي

حالة من الحزن سيطرت على جماهير المارد الأحمر، بعد خسارة النادي الأهلي لكأس السوبر الأفريقي، وإضافة البطولة التاسعة لدولاب بطولاته، وكان ملعب الملك فهد بمدينة الطائف، شاهدًا على خسارة المارد الأحمر لأول مرة وهو حاصل على لقب دوري أبطال أفريقيا.

ملعب الملك فهد، لقب بـ«ملعب الخيمة» وبـ«درة الملاعب»، يوجد في مدينة الطائف بالرياض، وتستوعب مدرجات ملعب الملك فهد أكثر من 68 ألف متفرج، ونشر موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» صوراً لملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف، الذي شهد مباراة اليوم بين النادي الأهلي ونادي اتحاد العاصمة.

دقيقة حداد على أرواح ضحايا ليبيا والمغرب

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن الوقوف «دقيقة حداد» في بداية مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية، كما قرر أيضًا الوقوف دقيقة صمت في مباريات دور الـ32 ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، حدادًا على أرواح شهداء المغرب وليبيا.