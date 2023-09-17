إصابة شخصين في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بعدد 50 طن سماد عضوي مع سيارة نقل بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام وحرر محضر بالواقعة.

تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي بالبحيرة

ورد إخطار إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين إثر وقوع حاد تصادم بين سيارة نقل محملة بعدد 50 طن سماد عضوي مع سيارة نقل بالطريق الزراعي بالبحيرة.

تحديد أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «هشام جابر سعد، 45 عاما، مقيم أسيوط، بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، إيمان عبدالفتاح عوض، 54 عاما، مقيمة كفر الدوار، كسر بالكتف الأيمن، ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام، لتلقي العلاج اللازم وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.