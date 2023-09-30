«تعليم الإسماعيلية»: انطلاق الدراسة في 1042 مدرسة غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية انتهاء الاستعدادات اللازمة لانطلاق العام الدراسي الجديد غدا، في جميع مدارس المحافظة في المدينة والمراكز والقرى المختلفة.

وقال الدكتور محمد بخير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، إن الدراسة ستنطلق غدا رسميا في مدارس المحافظة وعددها 1024 مدرسة بكافة مراحلها الدراسية ونوعياتها المختلفة، وتستقبل أكثر من 376 ألف طالب وطالبة خلال الأيام الأولى من الدراسة.

نظافة وتطهير المدارس

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم خلال جولة له اليوم السبت ببعض المدارس، على جميع مديري الإدارات التعليمية، القيام بجولات لمراجعة كافة الاستعدادات والالتزام بكافة القرارات واللوائح المنظمة.

وشملت مديرية التربية والتعليم غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولا بأول، والتأكد من نظافة المدارس وتنفيذ الإجراءات والقرارات المنظمة وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، مدارس الجيل الجديد الرسمية لغات والسلام الرسمية لغات والشهيد محمد الإتربي الإعدادية بنين والجلاء الابتدائية وعاطف بركات الابتدائية والشهيد مصطفى الخياط الرسمية لغات والإعلام الرسمية المتميزة لغات.