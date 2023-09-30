أستاذ تاريخ: مصر تشهد نقلة نوعية في ظل ظروف عالمية صعبة

كشف الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، أن مصر تشهد نقلة نوعية في ظل ظروف عالمية صعبة ومحاولة صنع نظام جديد.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تريد إثبات وجودها رغم كل التحديات الداخلية والخارجية.

إصرار وتحدي من الرئيس على اقتحام مجالات الحياة

وأوضح «شقرة»، أن هناك إصرارا وتحديا من الرئيس السيسي على اقتحام مجالات الحياة للنهوض بها، ويد الدولة ممتدة في كل قطاع للتطوير.

وأشار إلى أن مصر بلد متجانسة لم تغير حدودها منذ 7 آلاف عام، مطالبا كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية بضرورة تنبيه المواطن العادي بأن هناك ظروف عالمية صعبة ونظام عالمي جديد وهناك دول سيتم إزالتها من الخريطة.

التطوير والتنمية

وتابع: «فيه ضيف جه يزورني من الخارج معرفش مصر، وقالي معقول هي دي القاهرة من كتر التطوير والتنمية والإنشاءات».