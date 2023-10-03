وسائل الإعلام العربية والعالمية تبرز ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

سلطت وسائل الإعلام العربية والعالمية الضوء على ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة في الانتخابات المقرر لها نهاية العام الجاري.

البداية من شبكة «سي إن إن» الأمريكية، التي ألقت الضوء على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشارت الشبكة إلى أن الرئيس أعلن عزمه رسميا الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

سكاي نيوز: الرئيس السيسي يلبي نداء الملايين

ركز موقع «سكاي نيوز» على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عزمه الترشح لولاية رئاسية جديدة، في الانتخابات التي تعقد أواخر العام الجاري.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن»: قال «ألبّي نداء المصريين وسأرشح نفسي للانتخابات الرئاسية لاستكمال حلم بناء الدولة».

تعليق فرانس 24 على ترشح الرئيس السيسي

وسلطت فضائية «فرانس 24» الضوء على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رسمياً اليوم الاثنين، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال شهر ديسمبر المقبل.

إبراز «العربية» لترشح الرئيس السيسي

سلطت فضائية «العربية» الإخبارية، الضوء على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر.

وأشارت الفضائية إلى أن الرئيس أعلن ترشحه مجددا في الانتخابات المقرر إقامتها نهاية العام الجاري، وقال في كلمته بختام مؤتمر «حكاية وطن » الذي عقد لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالباً المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح.

الجدول الزمني للانتخابات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، وتستمر حتى 3 من نفس الشهر، ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، وتستمر حتى 12 من نفس الشهر.

تضمن الجدول الزمني إجراءات انتخابات الرئاسة، بحسب ما أعلنه المستشار وليد حمزة، في المؤتمر الصحفي، أن فتح باب تلقي طلبات الترشح لمدة 10 أيام، بدءاً من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

احتشاد المواطنين لدعم السيسي

واحتشد أمس الاثنين ملايين المواطنين في مختلف الميادين في محافظات مصر المختلفة للإعلان عن تأييدهم لانتخاب السيسي، الذي يأتي قبل أيام قليلة من الاحتفال بذكرى انتصار حرب 6 أكتوبر المجيدة والتي تحتفل مصر بمرور 50 عاما عليها.