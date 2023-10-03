السلطات التركية تعتقل 145 شخصا للاشتباه في صلتهم بمسلحين أكراد

ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية اليوم الثلاثاء، أن الشرطة ألقت القبض على نحو 145 شخصًا في أنحاء البلاد يوم الاثنين، للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور.

شخصان يفجران قنبلة قرب مبانٍ حكومية في أنقرة

وجاءت الاعتقالات بعدما أعلن الحزب مسؤوليته عن هجوم وقع في أنقرة قبل يومين بحسب وكالة أنباء «رويترز»، وفجر شخصان قنبلة يوم الأحد قرب مبانٍ حكومية في أنقرة، مما أدى إلى مقتلهما وإصابة اثنين من رجال الشرطة، وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

466 عملية نُفذت ضد «وحدات استخبارات»

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء إن 466 عملية نُفذت ضد «وحدات استخبارات» تابعة للحزب في أنحاء البلاد، وأضاف أن السُلطات اعتقلت 55 مشتبهًا بهم في 16 إقليمًا.