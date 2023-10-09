وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستشفى حميات الزقازيق

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مرورا على مستشفى حميات الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل به.

تفقد مستشفى حميات الزقازيق

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة، وجرى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وحرص على الاستماع مرضى الأقسام الداخلية، وإلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مؤكدا أهمية السعي نحو توفير كل الفحوصات المعملية اللازمة للمرضى بالمستشفى، والتنسيق مع مديرة إدارة المعامل بالمديرية ومديرة المعمل المشترك لتوفير ذلك.

كما تفقد محطة معالجة المياه الخاصة بوحدة الكلى، والتأكد من إجراءات الصيانة الدورية لها في المواعيد المحددة، كما تم التأكد من تطبيق البروتوكولات العلاجية بقسم العناية المركزة لمرضى الكبد والحميات، وإجراء كل الفحوصات الطبية والأشعات والعروض اللازمة لهم.

تفقد قسم مناظير الكبد والجهاز الهضمي

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم مناظير الكبد والجهاز الهضمي، ووحدة الكبد، وناظر سجلات التردد على مناظير الكبد وسجل العينات المستئصلة، مؤكدا أهمية تسجيل نتيجة العينة بصورة منتظمة بالسجل، موجها بعمل باب خارجي مشترك للقسم والوحدة، مع عمل الإصلاحات والصيانة اللازمة لبعض الكراسي بالمستشفى.

وتابع أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، والوقوف على نسب الإنجاز بها، وأعمال رفع كفاءة الكهرباء، وتغيير لوحات الكهرباء الرئيسية، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر علي مستوى الجمهورية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، إذ جرى تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالحميات، والمكون من أربعة أدوار، تتضمن قسم للكلى الصناعي، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم للعناية مركزة، وقسم داخلي، ومبني آخر للأقسام الداخلية، وتم التشغيل التجريبي لهذه الأقسام خلال الفترة القليلة الماضية، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.