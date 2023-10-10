رئيس أكاديمية الشرطة: تأهيل الطالبات على حراسة وتأمين المؤتمرات والشخصيات المهمة

قال اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، إنّ الأكاديمية انتهت من إعداد وتأهيل عدد من طالبات الكلية على أعمال حراسة وتأمين المؤتمرات والشخصيات المهمة، بعد إخضاعهن لعدد من الاختبارات والقياسات المتقدمة، وأسفر ذلك عن تكوين أطقم متخصصة على أهبة الاستعداد للدفع بهن للعمل في هذا المجال.

وأضاف أبوالمكارم، خلال كلمته باحتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاعة على فضائية «إكسترا نيوز»: «على صعيد تطوير العملية التعلمية لطلبة كلية الشرطة التي ترتكز في أحد محاورها على دعم عمليات التعاون والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية والتعليمية من خلال إبرام البروتوكولات ومذاكرات التفاهم الهادفة نحو تعزيز قدراتها على أداء الدور المنوط بها، والتي يزيد عددها عن 30 بروتكولا ومذكرة تفاهم، وآخرها إبرام بروتوكول تعاون علمي مع المجلس الأعلى للجامعات، لمنح طلبة وطالبات الكلية شهادة أساسيات التحول الرقمي التزاما بتوجهات الدولة المصرية الحديثة الرامية نحو التوسع في تطبيقات التحول الرقمي».