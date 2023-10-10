«علوم المنصورة» تكرم رئيس شركة المياه بالدقهلية لدعمه خريجي الكلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قيام كلية العلوم بجامعة المنصورة بتكريم رئيس شركة المياه في ملتقى الخريجين والتوظيف لعام 2023، إذ شارك اليوم المهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بالملتقى الحادي عشر للخريجين والتوظيف لعام 2023 بكلية العلوم بجامعة المنصورة.

تكريم رئيس مياه الدقهلية

وأوضحت شركة المياه، أنه جرى التكريم لدعمه الدائم لشباب الخريجين من كلية العلوم، من خلال تدريبهم، وتأهيلهم لسوق العمل، داخل مواقع الشركة بمختلف المناطق، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة.

وجاء الملتقى في جامعة المنصورة والتكريم لرئيس مياه الدقهلية، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد فتحي البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة إبراهيم العيان، عميد كلية العلوم، والدكتور محمد فتحي أبو النور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والكيميائي محمد حامد، مدير عام التدريب بالشركة، وعدد من قيادات الشركة من خريجي الكلية.