النائب أكمل فاروق: نرفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين من وطنهم

قال النائب أكمل فاروق عضو مجلس الشيوخ، إن المخطط الخارجي لنزوح الفلسطينيين خارج وطنهم وأرضهم ومحاولة توطين أهالي غزة في سيناء، ووضعهم بين اختيارين إما الموت تحت قصف الاحتلال أو مغادرة منازلهم، مرفوض تماماً، وأن ذلك يُقضي على القضية الفلسطينية.

«أكمل»: مصر دائما وأبداً تدعم حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه

أضاف «أكمل» لـ«الوطن»، أن مصر دائما وأبداً تدعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه ضد أي احتلال، وهذا لا خلاف عليه ولا جدال فيه.

«عضو مجلس الشيوخ»: الجميع يقف خلف القيادة السياسية

أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية قلبا وقالبا ولدينا ثقة كاملة بها، وبحفاظ الرئيس عبد الفتاح السيسي على أمن مصر القومي ضد أي مخططات خارجية، مؤكداً أنه لن يسمح أحد بالاقتراب من أرض مصر.