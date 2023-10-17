قائمة المكرمين في الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

أعلن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، قائمة المكرمين في الدورة الخامسة، التي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، تحت شعار «الحياة لنا»، وتقام في الفترة من 21 وحتى 27 أكتوبر الجاري.

المكرمون في الملتقي الدولى للمسرح الجامعي

ويكرم الملتقى خلال الدورة المقبلة، نخبة من الفنانين والمسرحيين من مصر والدول العربية والعالم، وهم: من مصر، الفنانة القديرة سهير المرشدي، الفنانة حنان مطاوع، الفنان أحمد أمين، والممثل والكاتب أحمد أبورحيمة مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة، من الإمارات، والبروفيسور بيتر بارلو، من إنجلترا.

ويكرم الملتقى ضمن فعالياته بالمسابقات المصاحبة، الفنـان الكوميدي سامي مغاوري، والفنان والكاتب والسيناريست وليـد يوسف، والباحث محمد رشاد رشود من الإمارات.

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، والدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.