أماكن بيع السكر والأرز والزيت بأسعار مخفضة؟.. 9 منافذ مختلفة

يرغب عدد كبير في معرفة أماكن شراء الزيت والسكر والأرز بأسعار مخفضة، تزامنا مع بدء مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، والتي تستمر حتى منتصف شهر أبريل 2024، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

ويمكن شراء السلع بأسعار مخفضة من العديد من المنافذ والجهات والأسواق، وما نعرض تفاصيله في السطور التالية.

بيع السلع بأسعار مخفضة

يمكن شراء السلع بأسعار مخفضة وفق مبادرة الحكومة من الجهات التالية:

- منافذ وزارة التموين.

- المجمعات الاستهلاكية المختلفة المنتشرة في العديد من المناطق.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الاستهلاكية.

- منافذ أمان والسيارات المتنقلة التابعة لها.

- فروع شركات دلتا ماركت.

- فروع شركة مصرية ماركت.

- سلاسل ومحلات السوبر ماركت الكبرى.

- الهايبرات المختلفة.

أسعار السلع بعد مبادرة الحكومة

- سعر السكر يصل إلى نحو 27 جنيها.

- الزيت بسعر يصل إلى نحو 34 جنيها.

- الأرز بسعر يصل إلى نحو 20 جنيها.

- علبة السمنة 95 جنيها.

- سعر كيلو العدس الأصفر بسعر يصل إلى نحو 39.50 جنيه.

- علبة جبنة عبور لاند نصف كيلو سجلت نحو 31 جنيها.

- علبة جبنة دومتي نصف كيلو 26 جنيها.

- سعر كيلو فول مستورد 20 جنيها.

- سعر كيس المكرونة 1 كيلو 17.60 جنيها.