حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء في مراكز الدقهلية

شنت عدة مراكز بمحافظة الدقهلية حملات مكبرة لإزالة تعديات ومخالفات بناء في مختلف المناطق، اليوم الجمعة 27 أكتوبر، وجرى إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

حملات لإزالة التعديات بالدقهلية

وكشف المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، في بيان، عن قيامه بإزالة مخالفة اليوم الجمعة، وهي فك شدة خشبية بالأحمدية، وكذلك تم إزالة تعد آخر في قرية البصراط بالمنزلة، وهي مخالفة شدة خشبية.

إزالة مخالفة بناء في شربين

وفي مركز شربين، أوضح اللواء عادل توفيق برغش رئيس مركز ومدينة شربين، أنه تم إزالة جبالون مخالف بشارع باتا داخل المدينة، وهو من الصاج والحديد على مساحة 350 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة المنشآت الآيلة للسقوط

وفي مركز بلقاس كشفت غادة الحمادي عن قيام المجلس من خلال متابعة القطاعات الميدانية بتنفيذ قرار إزالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء السكان حفاظا على حياتهم.