مدير «تعليم الكبار» بمطروح: اختبارات محو أمية في 56 قرية الشهر المقبل

أعلن عادل عبدالمنعم مسلم مدير عام فرع تعليم الكبار ومحو الأمية بمطروح، عن انعقاد امتحانات محو الأمية في جميع القرى والبالغ عددها 56 قرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية سيوة والسلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام، بدءاً من أول شهر نوفمبر المقبل لإتاحة الامتحانات لجميع الراغبين تيسيرا على أهالي محافظة مطروح، وجميع إجراءات التعليم والامتحانات وتسليم الشهادات بالمجان دون سداد أي رسوم نهائيا من المتقدمين.

إجراءات دخول امتحانات محو الأمية

وقال مدير عام تعليم الكبار بمطروح، اليوم الأحد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك توجيهات من الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، بعقد امتحان محو الأمية بجميع القرى لمن يرغب بها، وهناك إجراءات بسيطة يتبعها بإحضار صور البطاقة الشخصية الرقم القومي لمدير إدارة محو الأمية بالمركز والمدن التابع لها، كما سيتم مراعاة للعادات والتقاليد بعقد امتحان محو الأمية للسيدات بمفردهن، وممكن في غرفة مجهزة بالمنزل داخل القرية أو النجع، وتحت إشراف نسائي.

دعم عمد ومشايخ القبائل لمحو الأمية

وطالب مدير عام تعليم الكبار بالمحافظة، دعم قبائل مطروح من العمد والمشايخ والعواقل، بجانب مجالس المدن ورؤساء القرى، والمساندة من الجميع لمواجهة محو الأمية والقضاء عليها.