طلاب التربية الخاصة بكفر الشيخ يدعمون القضية الفلسطينية بلغة الإشارة

شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، احتفالية طلاب التربية الخاصة بـ«يوم العصا البيضاء»، و«يوم الشلل الدماغي»، إضافة لاحتفالهم بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وكذلك دعمهم للقضية الفلسطينية، بأداء عدد من المشاهد التمثيلية للقصف الذي تتعرض له غزة، وما يتعرض له الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي، ورفعهم للعلم المصري بجوار العلم الفلسطيني، مشيدين بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية لتوصيل الدعم للفلسطينيين، من مياه وسلع غذائية وأدوية.

إقامة الاحتفالية بالمسرح المدرسي

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ورحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، حيث تم إقامة الاحتفالية بالمسرح المدرسي، بمشاركة طلاب النور للمكفوفين بكفر الشيخ، ومدارس الأمل بمنية المرشد وبلطيم والمنشلين والزعفران، بالإضافة إلى فكرية دسوق.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية بلغة الإشارة والحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية، أعقب ذلك الافتتاحية بالقرآن الكريم للطالب محمد خيري عبد الحميد، تلاها كلمة رحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، والتي أشادت بالجهود التي بذلت، وروح التعاون بين الجميع، أعقبها أوبريت الحلم العربي، وضم طلاب الفكرية والنور والأمل، أعقبها اللقاء مع الطالب أحمد إيهاب وفيلم تسجيلي عنه كمتحدي للشلل الدماغي، ثم توالت الفقرات التي تنافست بين بعضها البعض في تميزها ما بين مشاهد تمثيلية «الممر - العصا البيضاء - أكتوبر»، أو الإشارة مثل «كنت هنا - موطني - نفس الحروف»، ثم الإبداع في الاستعراضات الغنائية «حلوة بلادي - كوكتيل وطني»، وتفاعل الحضور بشكل لافت مع ما تم تقديمه.

شهادات الشكر والتقدير للطلاب ومنظمي الحفل

وقدّم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر للقائمين على الحفل، متوجهاً بحديثه إلى الطلاب من ذوي الإرادة الذين رسموا البسمة وأضاءوا العقول، وسلطوا الضوء على قضايا هامة في صورة إبداعية، فاستحقوا كل تحية وتقدير، ووزّع عليهم شهادات الشكر والتقدير وعلى منظمي الحفل والقائمين عليه.