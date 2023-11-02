أطلقت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالسويس، اليوم الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية وذلك بمركز النيل للإعلام.

الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالسويس، في بيان صحفي، أنها شهدت انطلاق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في السويس والوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء فلسطين.

وتحدث عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس كلمته عن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، وعن أهميتها في تنفيذ لقاءات توعية لحث الشباب على المشاركه في الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها واجب وطني.

إنجازات إدارة البرلمان

وشهد إطلاق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية عرض إنجازات إدارة البرلمان والتعليم المدني خلال الفترة السابقة وتم عرض قصيدة شعر عن مصر.

وشدد الدكتور محمد شاكر على ضرورة المشاركة السياسية للشباب وأهميتها وضرورة العمل التطوعي، لأن المشاركة حق للشباب لأنهم هم مستقبل الوطن.