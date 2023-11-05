«المؤلفين والملحنين» ترفض أي استغلال لنشيد «بلادي بلادي»

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية بيانا شديد اللهجة حول قيام الورثة بعرض أعمالهم ذويهم الوطنية لاستغلال نشيد «بلادي بلادي».

رفض استغلال الأغنيات الوطنية

وذكرت الجمعية في بيانها: «تؤكد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية على أنها ترفض مجددا أي استغلال للأغنيات الوطنية التي ارتبط بها وجدان الشعب المصري والعربي في أية إعلانات عن سلع ومنتجات استهلاكية، وهذا باعتبار أن جمعية المؤلفين والملحنين هي جهة الإصدار الوحيدة للتراخيص الخاصة لحقوق المؤلفين والملحنين ممثلة في مجلس إدارتها برئاسة الدكتور مدحت العدل».

كفاح الشعب المصري

أضافت: «ومن الضروري أن ترفض الجمعية التصريح بإستغلال تلك الأغنيات الوطنية الخالدة لمكانتها العظمى لدي جموع الشعب المصري».

وتهيب جمعية المؤلفين والملحنين بأي طرف سواء كان فردا أو مجموعة أفراد من الورثة أو أية مؤسسات وشركات أخرى بالجميع بعدم التعرض للتصريح باستغلال تلك الأغنيات الوطنية، إجلالا وتقديرا لوجدان وكفاح الشعب المصري وخاصة نشيدنا الوطني المصري (بلادي بلادي).