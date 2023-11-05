قيادي فلسطيني: منع مصر خروج الرعايا الأجانب من غزة يعبر عنا

أشاد اللواء محمد أبوسمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلطسيني، بقرار مصر وقف خروج الرعايا الأجانب من قطاع غزة بعد وقف الاحتلال الإسرائيلي إجلاء الجرحى الفلسطينيين، إذ قال إن الموقف المصري يتوافق في هذا الشأن مع الموقف الفلسطيني، الذي ربط بين مغادرة الأجانب ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وإجلاء الجرحى.

وأوضح، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أن هناك آلاف الجرحى الفلسطينيين بحاجةٍ ماسة لنقلهم للعلاج في المستشفيات المصرية والعربية وبالخارج، في حين أن الاحتلال لم يمنع فقط الجرحى من المغادرة، بل إنَّه قام بقصف قافلة سيارات إسعاف كانت تقل جرحى بحالةٍ حرجة للغاية متوجهة من مستشفى الشفاء إلى معبر رفح، وارتكب بحقهم وبحق المرضى وطواقم الإسعاف والنازحين في مستشفى الشفاء مجزرة بشعة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.

موقف مصر طبيعي

وقال المفكر الاستراتيجي الفلسطيني إنه لهذا فمن الطبيعي أن تُصر الشقيقة الكبرى مصر على عدم السماح لحملة الجنسيات الأجنبية بالمغادرة عبر معبر رفح البري، إلا بالتزامن مع إخلاء الحالات الحرجة جداً من الجرحى، وهذا موقف نقدره للقيادة المصرية ونثمنه غالياً ونشكرها عليه، ونأمل أن تنجح الضغوط المصرية في إخلاء جميع الجرحى الذين بحاجة لإجراء الجراحات العاجلة والمستعجلة واستكمال العلاج في المستشفيات المصرية والعربية.

وقال «أبومسرة» إنه إلى جانب ذلك نأمل أن تنجح الجهود والضغوط المصرية من أجل مضاعفة وزيادة عدد شاحنات المساعدات وقوافل الإغاثة الطبية والدوائية والغذائية التي شعبنا ومستشفيات في قطاع غزة، مؤكداً أنهم في أمس الحاجة إليها، وكذلك إدخال الوقود إلى المستشفيات والمؤسسات الإنسانية ولشركة الكهرباء.

وأشار إلى أن قطاع غزة يقف على أعتاب مجاعة كبرى فالعدو يمنع كل شيء عن القطاع بما فيها مياه الشرب، وكأنَّه يقول لشعبنا الصامد المرابط في قطاع غزة: مَنْ لم تقتله طائراتنا ومدافعنا وصواريخنا وقنابلنا ومتفجراتنا، سنقتله جوعاً وعطشاً.