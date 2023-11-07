الشيخ أسامة فراج بعد اعتماده قارئا بالإذاعة والتلفزيون: «حلم واتحقق»

أعرب القارئ الشيخ أسامة البيلي فراج، ابن محافظة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته باعتماده قارئاً باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، وتسجيل أول نصف ساعة باستديوهات الإذاعة.

تسجيل أول نصف ساعة بالإذاعة

وقال «فراج»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّه خاض اختبارات الصوت والقرآن والأحكام لأول مرة بالإذاعة في عام 2017، ثم انشغل بتأدية الخدمة العسكرية واستلامه العمل كإمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ثم واصل الاختبارات مرة أخرى، حتى تم اعتماده بشكل رسمي، وقام بتسجيل أول نصف ساعة بالإذاعة أمس الاثنين، وكان بصُحبته القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، القارئ بالإذاعة والتلفزيون.

لجنة الاختبارات

وأضاف «فراج»، أنّ لجنة الاختبارات التي امتحن أمامها شُكلت من الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ السيد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، ورضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، والدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقاً، وعلي مسعود السهيت، مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، والمخرج عبد العزيز عمران، وأساتذة الأحكام والمقامات الصوتية.

تكملة التسجيلات بالإذاعة إلى حين إذاعة التلاوات

وأكد «فراج»، أنّه سيتم تكملة التسجيلات بالإذاعة إلى حين إذاعة التلاوات عبر إذاعة القرآن الكريم، ولحين الظهور في الأمسيات الدينية وصولاً إلى البرنامج العام، متقدماً بخالص الشكر والتقدير لكل من ساعدوه حتى اعتماده رسمياً قارئاً باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، معبراً عن سعادته بأنّ يكون القارئ الثاني في تاريخ مدينة بيلا بكفر الشيخ الذي يلتحق بالإذاعة بعد القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر الأسبق، مؤكدا أن حقق حلمه بالانضمام إلى الإذاعة.

من هو الشيخ أسامة البيلي فراج؟

جدير بالذكر، أنّ القارئ الشيخ أسامة البيلي فراج، من مواليد مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عام 1995، حفظ القرآن الكريم وهو في سن الخامسة، وأتم حفظه في الحادية عشر من عُمره، ودخل في مجال تلاوة القرآن الكريم وإحياء الليالي والمناسبات عن طريق الصدفة في عام 2014، وهو يعمل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وحصد العديد من الجوائز في المسابقات المحلية والعالمية خلال السنوات الماضية.