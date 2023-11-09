سيارات مرسيدس الكهربائية تغزو السوق المصرية.. مدى قيادة غير مسبوق

أصبحت السيارات الكهربائية واقعًا يفرض نفسه بقوة في مصر بعد الانتشار والرواج الكبير في أوروبا، خاصة بعد أزمات الطاقة والوقود العادي سواء بنزين أو سولار وارتفاع الأسعار عالميًا، بجانب الحفاظ على البيئة من التلوث.

وتماشيًا مع هذه المميزات للسيارات الكهربائية، أطلقت مرسيدس-بنز إيجيبت عن مجموعة كاملة في السوق المصرية، وهو ما يمثل نقلة نوعية مهمة، وخطوة كبيرة لسوق السيارات المصرية بوجه عام.

وتتضمن السيارات الكهربائية الجديدة التي تطلقها 6 موديلات استثنائية وثمانية فئات متنوعة، وهي: EQS، EQE، EQS SUV، EQE SUV، EQB وEQA، بالإضافة إلى AMG EQS 53 4MATIC+ وAMG EQE 43 4MATIC ضمن موديلات مرسيدس AMG- الكهربائية.

تشمل هذه الباقة المتكاملة من السيارات الكهربائية المزودة بأحدث الابتكارات التكنولوجية فئات مختلفة، لتلبية كافة احتياجات وأنماط حياة عملاء مرسيدس-بنز. إذ أنّ مرسيدس-بنز لن تُطلق فقط تجربة متكاملة للتنقل المستدام من خلال سياراتها الكهربائية الفاخرة والجديدة كليًا في مصر، ولكنها تقدم أيضًا مفاهيم وتجارب قيادة كهربائية لا مثيل لها، إلى جانب باقة خدمات فائقة لكل مالكي سياراتها الجديدة.

يأتي في مقدمة السيارات الكهربائية التي تم إطلاقها في السوق المصرية، السيارتان EQA 350 4MATIC وEQB 350 4MATIC اللتان تجسدان مفاهيم الرحابة والفخامة والتنوع من خلال تصميم مدمج رائع.

تطلق مرسيدس-بنز أيضًا السيارة EQE 350+ التي تضع معاييرًا جديدة لروعة التصميم وكفاءة الأداء. يتم أيضًا طرح السيارة EQS من خلال الموديلEQS 450+، ولزيادة الاختيارات المتاحة أمام العملاء، تقدم مرسيدس-بنز أيضًا سيارتين كهربائيتين SUV تجمعان بين القوة والأناقة، وهما EQE 500 4MATIC وEQS 500 4MATIC SUV.

وأخيرًا، ولتلبية تفضيلات الباحثين عن الإثارة ومتعة القيادة القصوى، تم إطلاق السيارتين AMG EQE 43 4MATIC وAMG EQS 53 4MATIC+ اللتين تجسدان الأداء الرياضي لسيارات مرسيدس-AMG الكهربائية.

أما القوى المحركة للسيارات الكهربائية الجديدة فتتمثل في محرك كهربائي متطور يعتمد على الجيل الجديد من البطاريات فائقة الكفاءة والقدرة، بحيث يمكنه توليد قدرات تتراوح من 295 حصاناً حتى 660 حصاناً حسب موديل السيارة.

في الوقت نفسه، تتميز السيارات الكهربائية من مرسيدس-بنز بمدى قيادة غير مسبوق في فئتها يبدأ من 400 كم للطرازات المدمجة مثل EQA أو EQB، ويصل لأكثر من 700 كيلو للطرازات الرائدة والمتمثلة في السيارة EQS، بفضل الخصائص الأيروديناميكية الاستثنائية للسيارات الجديدة اعتمادًا على عملية شحن واحدة وفي ظل ظروف القيادة وحركة المرور الفعلية.

مرسيدس بشاحن متطور

تأتي السيارات الكهربائية الجديدة مع شاحن متطور يتيح للعملاء شحن السيارة بكل بساطة في المنزل أو في محطات الشحن العامة حسب رغبتهم، يمكن أيضًا شحن السيارات الكهربائية الجديدة في محطات الشحن السريع بالتيار المباشر، وهو ما يشحن أكثر من 50% من طاقة البطارية خلال وقت قصير.

بالإضافة للشاحن، يتم طرح جميع السيارات الكهربائية من مرسيدس-بنز مع باقة متكاملة تغطي الخدمات ما بعد البيع لمدة 6 سنوات بدون حد أقصى للمسافة. ولراحة العملاء، يتمتع ملاك السيارتين EQA وEQB بضمان على البطارية لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر أيهما أقرب، بينما تتميز EQE وEQS بما في ذلك موديلات الـ SUV بضمان على البطارية لمدة 10 سنوات أو 250 ألف كيلومتر.

وإلى جانب تصنيعها لأكثر السيارات الفاخرة والمرغوبة في العالم، والتحول للسيارات الكهربائية بالكامل كلما سمحت ظروف السوق بذلك، تستهدف مرسيدس-بنز جعل أسطول سياراتها الجديدة بدون انبعاثات كربونية تمامًا على مدار عمرها الإنتاجي التشغيلي في إطارAmbition 2039.