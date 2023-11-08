أسعار أشهر سيارات مرسيدس مستعملة موديلات 1984- 2000 الخنزيرة والتمساحة

تظل السيارة من أهم السلع بالنسبة للمواطن، الذي يحصر على امتلاك سيارة بسعر مناسب في ظل ارتفاع أسعار السيارات في الفترة الأخيرة، والاتجاه الآن إلى السيارات المستعملة والموديلات القديمة التي تتميز بحالات جيدة.

أسعار أشهر سيارات مرسيدس المستعملة

وتنشر «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار أشهر سيارات مرسيدس مستعملة بداية من موديل عام 1984 وحتى موديل عام 2000، في مصر( مرسيدس زلموكة، الشبح، عيون، خنزيرة، تمساحة).

مرسيدس زلموكة

- موديل السيارة، مرسيدس 1990.

- محرك السيارة 3000 سي سي، متصل بفتيس مانيوال أو أوتوماتيك

- متوسط سعر السيارة 250 ألف جنيه.

مرسيدس الشبح

- موديل السيارة، مرسيدس شبح 1994.

- محرك 3000 سي سي متصل بفتس أوتوماتيك.

- متوسط سعر السيارة 300 ألف جنيه.

مرسيدس خنزيرة

- موديل السيارة مرسيدس بنز موديل 1976 طراز E200.

- تأتي محرك 2000 سي سي متصل بفتيس أوتوماتيك

متوسط سعر السيارة 150 جنيه.

مرسيدس التمساحة

موديل السيارة مرسيدس بنز طراز اس 280 موديل 1984.

- تأتي بمحرك 2800 سي سي متصل بفتيس أوتوماتيك

متوسط سعر 200 ألف جنيه.

مرسيدس عيون

- مرسيدس بنز موديل 2000 طراز E240.

- محرك السيارة 2000 سي سي، متصل بفتيس أوتوماتيك

- يتراوح سعر السيارة ما بين 350 ألف جنيه.