معلومات عن «إيمحتب» قبل افتتاح متحفه بسقارة.. عميد الطب في مصر القديمة

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه بمناسبة الافتتاح الوشيك لمتحف إيمحتب بسقارة، فإنه يجب تعريف العالم بالشخصية الاستثنائية التي حمل هذا المتحف اسمه، لافتا إلى أن إيمحتب هو عميد الطب والهندسة في مصر القديمة، وقد ولد في بلدة «عنخ تاوي» إحدى ضواحي مدينة منف ومعنى اسمه «القادم في سلام».

إيمحتب كان وزير الملك زوسر أحد ملوك الأسرة الثالثة

وأضاف قطاع المتاحف فى بيان اليوم، أن إيمحتب شغل منصب الوزير للملك زوسر أحد ملوك الأسرة الثالثة، وكان كذلك كبير كهنة الإله رع في مدينة الشمس، كما أنه يعتبر أول معماري ومهندس وطبيب في التاريخ المبكر في مصر.

حامل ختم مصر السفلي

وأشار القطاع إلى أن إيمحتب حمل العديد من الألقاب منها الأول لدي الملك، النبيل، حامل ختم مصر السفلي، المشرف على القصر الملكي، الباني، كبير النحاتين، لافتا إلى أن إيمحتب هو من قام بتصميم وتنفيذ المجموعة الهرمية للملك زوسر بسقارة، والتي تعتبر أول أبنية ضخمة يُستخدم فيها الحجر على نطاق واسع.

وأوضح قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنه وفقًا للنقوش التي وجدت على لوحة المجاعة غرب جزيرة سُهيل، فأن الملك «زوسر» طلب من إيمحتب العون وإنقاذ البلاد من المجاعة.

وأشار القطاع إلى أن أيمحتب ورث مهنة الهندسة المعمارية من أبيه «كا نفر» الذي كان مهندسًا بارعًا، إذ نُقش على أحد صخور «وادي الحمامات» نسب إيمحتب، وشجرة عائلة والتي تضم 25 مُهندسًا معماريًا أولهم «كا نفر» والده.