إحالة إدارة مدرسة ببني سويف إلى التحقيق بسبب التقصير في العمل

قرر الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إحالة إدارة مدرسة للتحقيق بالشؤون القانونية، للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة لسير العملية التعليمة داخل المدرسة.

وفاجئ وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، مدرسة الشهيد إسماعيل أحمد عيد الاعدادية، يرافقه أحمد عزت مدير عام الإدارة، حيث تم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، فضلاً عن لقاء عدد من الطلاب.

وكيل «تعليم بني سويف» يستمع لأراء الطلاب

وتبادل وكيل تعليم بني سويف أطراف الحديث والحوار مع الطلاب مستمعا لآرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة، ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

وخلال الزيارة جرى رصد تقصير وخلل في سير العملية التعليمية وعدم انضباطها، والتي على إثرها قرر وكيل الوزارة إحالة إدارة المدرسة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة، مؤكداً على أهمية استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية.

محافظ بني سويف يتلقى تقريرًا من التريبة والتعليم

وتلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية التربية والتعليم، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب داخل المدارس في مختلف مراحل التعليم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.