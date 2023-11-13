عرض الفيلم الكوري «Okja» في «الثقافة السينمائية» الأربعاء المقبل

يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، الأربعاء المقبل، أمسية يُعرض خلالها الفيلم الكوري «Okja»، وهو ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة.

تفاصيل الفيلم الكوري «Okja»

والفيلم إنتاج عام 2017، وتدور أحداثه في إطار خيالي حول «ميجا» فتاة شابة تخاطر بكل شيء في حياتها، لتنقذ صديقتها المُقربة مستعينة بحيوانها الضخم المدعو «أوكجا».

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي، إذ إنّ العمل يعتمد على الشابة التي تواجه المخاطر بشكل كبير لإنقاذ صديقتها.

معلومات عن الفيلم الكوري «Okja»

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بونج جون ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بونج جون وجون رونسون، ويشارك في بطولته تيلدا سوينتون، كاثرين كيركباتريك، جيانكارلو إسبوسيتو، جيك جيلنهال، جي مون يون وشيرلي هيندرسون.

وتُقام الفعاليات تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، في تمام السادسة مساءً من يوم الأربعاء المقبل، بمقر المركز.