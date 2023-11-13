محافظ الشرقية يتفقد الموقف الجديد لسيارات الأجرة لمدن الشمال

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الموقف الجديد لسيارات الأجرة بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق، وذلك بعد نقله من منطقة الجمباز لخدمة أهالي مدن شمال الشرقية «ههيا - أبو كبير - فاقوس - أولاد صقر - كفر صقر - الحسينية - صان الحجر»، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمنظومة المواقف والحد من المواقف العشوائية وتسهيلاً على المواطنين.

الموقف الجديد مزود بدورات مياه

واستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من سعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة، عن مكونات الموقف، وتمت الإشارة إلى أنه بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق والإدارة العامة للمرور ووحدتي التدخل السريع والصيانة والخدمات بالمحافظة وتنفيذا لخطة المحافظة لتطوير منظومة مواقف سيارات الأجرة، قامت الإدارة بنقل موقف شمال الشرقية الكائن بمنطقة الجمباز بمدينة الزقازيق إلى أرض الشونة بجوار محطة تموين الغاز بمنطقة الزراعة، وذلك بعد تم إخلائها ونقل ما بها من تشوينات ومعدات تم مصادرتها إلى المكان المخصص بمركز أبو حماد، وجار الانتهاء من تركيب 88 باكية حديد أبعاد (3*6 م) على مساحة 3000 متر تقريبا لاستيعاب عدد 460 سيارة أجرة، لافتا الى أن الموقف الجديد مزود بدورات مياه وبوابات دخول وخروج ومبنى إداري لخدمة المسافرين والسائقين.

تطوير منظومة المواقف

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة مواقف السيارات وإقامة مواقف مجمعة لسيارات الأجرة مزودة بدورات مياه وساحات انتظار للركاب للتيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وكذلك القضاء على المواقف العشوائية بمختلف المراكز والمدن لتوفير سبل الراحة للمواطنين وللمساهمة في تخفيف حدة الازدحام داخل المدن لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وأضاف محافظ الشرقية أن العام المالي 2023/2024 يشهد استكمال تنفيذ خطة تطوير المواقف، حيث من المقرر البدء في تطوير ورفع كفاءة المواقف لخطوط «أبو حماد – التل الكير – المنصورة – الإسماعيلية – السويس»، وذلك لتخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق والقضاء على التكدس المستمر ولخدمة المواطنين وطلاب الجامعة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات على الموقف لإحكام الرقابة والسيطرة على سيارات الأجرة وإلزام أصحاب السيارات بتحميل الركاب من الموقف الجديد وعدم السماح بتواجد سيارات خارج الموقف لتوفير الوقت والجهد على المسافرين.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أرض موقف سيارات مدن شمال الشرقية القديم بمنطقة الجمباز بمدينة الزقازيق ليصدر تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالبدء فورا في إعادة تطوير ورفع كفاءة المنطقة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.