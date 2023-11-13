بعثة «الداخلية» لرياضة البادل تفوز بالمركزين الأول والثاني ببطولة الشرطة العربية بقطر

شاركت وزارة الداخلية في بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل التى نظمها الاتحاد الرياضي القطري للشرطة بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد الرياضي العربي للشرطة وتحت رعاية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى (وزير الداخلية القطرى - قائد قوة الأمن الداخلى "لخويا") وذلك بالعاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من 7-11 نوفمبر الجارى .

وعُقدت فعاليات البطولة بمشاركة البعثات الرياضية وعدد 26 فريقاً تمثل 15 دولة (قطر، السعودية ، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، الإمارات، موريتانيا، لبنان، سلطنة عمان، الأردن، اليمن، فلسطين، السودان).. وجاءت مشاركة وزارة الداخلية من خلال بعثة رياضية ضمت فريقين من اللاعبين المحترفين والمصنفين عربياً .

وقد أسفرت فعاليات منافسات البطولة عن تأهل الفريقين المصريين للنهائى وفوزهما بالمركزين الأول والثانى.

واستقبل وفد من وزارة الداخلية الفائزين حال عودتهم للبلاد، حيث نقلوا لهم تهنئة وزير الداخلية وتمنياته لهم بدوام التفوق لتعلو بجهودهم وإنجازاتهم راية البلاد دوماً فى شتى المحافل الرياضية .. ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تكريم وتقدير جهود أبنائها.