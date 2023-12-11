ما هو أفضل لون مع الرمادي؟.. «عشان متحتاريش عند اختيار قطع الأثاث والملابس»

حيرة كبيرة يشعر بها محبو تناسق الألوان، سواء في اختيار طلاء جدران المنزل واختيار قطع الأثاث، أو اختيار الملابس، خاصة إذا كان اللون المراد تناسقه، من الألوان المحايدة مثل اللون الرمادي، لذلك يبحث محبو اختيار الألوان المناسبة عن أفضل لون مع الرمادي، حتى يضفي نوعًا من الجاذبية والرقي، في الشكل المراد.

وبحسب موقع «thespruce»، فإنه عند استخدام اللون الرمادي في طلاء جدران المنزل، لابد من إضافة لون آخر يتناسق معه، حتى يعطي جوًا من الجاذبية والرقي.

أفضل لون مع الرمادي

قبل اختيار أفضل لون مع الرمادي، يجب معرفة أساسيات اختيار الألوان الباردة مقابل الألوان الدافئة، لأنه عند اختيار اللون الرمادي مع اللون البنى أو البيج، يشعر الشخص بالدفء أكثر عند استخدامه بمختلف غرف المنزل.

التفكير في استخدام اللون الرمادي الداكن، بديلًا للأزرق أو الأزرق الداكن، يجب أولًا معرفة أنه قد يتسبب في ظلام الغرفة، لذلك يفضل الاكتفاء باختيار اللون الرمادي أيضًا عند شراء قطع الأثاث أو السجاد، كما يمكن مزجه مع البيج، مما يضيف أناقة للجدران ويعطي الشعور بالدفء بالغرفة، لذلك يعتبر اللون البيج من الألوان المناسبة للرمادي.

تعتبر الألوان الطبيعية، أفضل لون مع الرمادي، منها درجات اللون الأزرق والأخضر وغيرها من درجات الألوان الطبيعية، وذلك لأنها تضيف أناقة للغرفة، خاصة عند طلاء الجدران مع إضافة ديكور من الأحجار والخشب، مما يعطى الشعور بالدفء داخل الغرفة، كما يمكن مزجه أيضًا مع الألوان الوردي أو الأصفر أو الأزرق، مما يجعل الجدران تبدو وكأنها لوحة فنية، أو مزجه بالأسود أو الأبيض.

استخدام اللون الرمادي مع الألوان الجريئة

يممكن استخدام اللون الرمادي الفاتح مع ألوان جريئة أيضًا، مثل اللون البرتقالي، وذلك من أجل أن يُعطي اللون الرمادي الهدوء والتناسق مع الألوان، مثل استخدام الأثاث مع السجادة ووحدة الإضاءة وبرواز صغير على الحائط من اللون الرمادي الهادئ الجميل، ومزجه مع اللون البرتقالي الجريء، والأرضية خشبية فاتحة، وهذا يكون تصميم جميل وهادئ، ومزج للون الرمادي مع اللون البرتقالي.

عند استخدام اللون الرمادي في طلاء الجدران، يجب وضع قطعة من الأثاث تكون باللون البنفسجي أو الأرجواني، مثلا فهو من الألوان القوية التي تكسر حدة اللون الرمادي، كما يعد أيضًا مزج اللون الرمادي مع اللون الأصفر، إذ يعتبر ضمن أفضل لون مع الرمادي.

اللون الرمادي في الملابس

لا يقتصر البحث عن أفضل لون مع الرمادي، من أجل طلاء الجدران فقط، بل أيضًا ما اللون المناسب مع الرمادي في اختيار الملابس، لذلك يمكن ارتداء الملابس ذات اللون الرمادي مع جميع الألوان المبهجة والجريئة، مثل اللون الأحمر المحبب دائما للسيدات، واللون الفوشيا الجميل، ومن الألوان الجميلة أيضا والمميزة مع اللون الرمادي، هو اللون الأزرق والفيروزي، ومن الممكن أيضا أن ارتداء الملابس ذات اللون الرمادي مع اللوني الأبيض والأسود.

وكان قد نصح خبراء الفاشون والموضة، السيدات التي يردن أناقة من نوع خاص، أن يرتدين اللون الرمادي بألوانه المتدرجة أي الرمادي الفاتح والغامق مع إدراج اللون الأبيض أو الأسود معها، فهو ملك الألوان الذي يتناسق مع جميع الألوان ومنها الرمادي.

درجات اللون الرمادي