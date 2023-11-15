وزير فلسطيني سابق: الاقتراب من سيناء يعني إشعال حرب في المنطقة (فيديو)

أكد الدكتور نبيل عمرو، القيادي بحركة فتح ووزير الإعلام الفلسطيني السابق، أن الجانب الإسرائيلي فقد الاتزان، وما زال يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كما أن الدول الداعمة لهذه الفكرة تراجعت عنها.

فقدان في الثقة لدى الإسرائيليين تجاه جيشهم

وقال عمرو، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك فقدان في الثقة لدى الإسرائيليين تجاه جيشهم بعد فشلهم في قطاع غزة، وعدم القدرة على تنفيذ أي أهداف عسكرية أو سياسية.

وأضاف عمرو، مساء أمس الثلاثاء، أن كل أفكار إسرائيل لتهجير الشعب الفلسيطني غير قابلة للتطبيق، كما أن دعوات تهجير الفلسطينيين يتم الترويج لها منذ عقود، معقبًا: «إسرائيل لديها مخطط لتهجير أهل قطاع غزة لسيناء، ولكن سيناء لا أحد يملك السيادة عليها إلا مصر وسترفض هذه الفكرة».

الاقتراب من سيناء يعني إشعال الحرب في المنطقة

وتابع: الاقتراب من سيناء يعني اشعال الحرب في المنطقة، كما أن مصر والأردن الأكثر وفاء للقضية الفلسطينية ولن يتخليا عن دعمهما للشعب الفلسطيني، موضحًا: «لا يجب أن نأخذ كل كلام الاحتلال على محمل الجد».

المصريون والعرب متألمون مما يحدث في غزة

وأوضح نبيل عمرو، أن كل ما يحدث في غزة يؤلم كل مصري وعربي، ولكن لا يجب أن تفرض إسرائيل كلمتها في المنطقة، مؤكدًا أن نتنياهو مرتبك منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

إسرائيل أصبحت تمثل عبئا على الولايات المتحدة

ولفت إلى أن إسرائيل أصبحت عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى والذي أوضح هشاشة قوات الاحتلال، ويجب على العرب الضغط على أمريكا من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.