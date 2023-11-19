الأسرى في مرمى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.. استشهاد 6 بالسجون

أطلقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على «طوفان الأقصى»، وما نجم عنها من سقوط شهداء، كما تعرضت الضفة الغربية المحتلة لحملة اعتقالات واقتحامات واعتداءات من جانب جنود الاحتلال والمستوطنيين.

ولم تقتصر الاعتداءات واالانتهاكات التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ممارستها في قطاع غزة والضفة الغربية المحلة، بل شملت المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطنيين منذ 7 أكتوبر الماضي، ليرتفع عدد شهداء الأسرى منذ عام 1967 إلى 243 شهيدًا.

تعرض الأسرى الفلسطينيون لتعذيب جسدي

ويتعرض المعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عملية «السيوف الحديدية»، لتعذيب جسدي ولفظي وحرمان من مقومات الحياة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن المعتقل ثائر سميح أبو عصب «38 عاما» من محافظة قلقيلية استشهد في سجن «النقب» الصحراوي، مشيرة على لسان، رئيسها قدورة فارس، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إلى أن أبو عصب معتقل منذ 27 مايو 2005، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاما.

17 شهيدا لا يزال الاحتلال يحتجز جثامينهم

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تنفذ عمليات اغتيال ممنهجة بحق المعتقلين وعن سبق إصرار، محملة القوى الدولية الداعمةلإسرائيل، في ظل استمرار الإبادة الجماعية في غزة والعدوان المستمر على الفلسطينيين، وعلى المعتقلين في سجونه، المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم.

وباستشهاد ثائر سميح أبو عصب، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ 1967 إلى 243 شهيدًا، منهم 17 شهيدا ما تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامينهم، والثلاثاء الماضي، استشهد المعتقل أحمد محمد مرعي «33 عاما» في «سجن مجدو». وفي 6 نوفمبر الجاري، واستشهد المعتقل ماجد أحمد زقول «32 عاما» من قطاع غزة، بالإضافة إلى معتقل آخر من القطاع لم تعرف هويته بعد.