الأزهر للفتوى الإلكترونية: تقديم المساعدة للآخرين من أهم التشريعات الإسلامية

قال الدكتور محمود السيد صابر عضو مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية، إن أهم التشريعات التي أنزلها المولى -عز وجل- على الرسول -صلى الله عليه وسلم- تشريعات التعاملات بين الناس، من بينها إغاثة الملهوف، مشيرا إلى أن المساعدات تتضمن المساعدات المالية والمعنوية، وتقديم المشورة.

أمران يحددان طريقة تقديم المساعدة في الإسلام

وأضاف «السيد» في حوار ببرنامج «الستات مايعرفوش يكذبون» على شاشة cbc، أن تقديم المساعدة تختلف باختلاف الأشخاص وترتبط بأمرين في التشريعات الإسلامية وهم: حالة الشخص الذي يقدم المساعدة ومدى قدرته على المساعدة، والثاني الشخص الذي يقدم به المساعدة وطبيعة المساعدة التي يحتاج إليها.

المساعدة في حدود قدرة الفرد

أوضح أن الفرد يحتاج دائما إلى الشعور بتعاطف الآخرين معه، مساعدته حتى بالكلمة الطيبة، حتى إذا لم يكونوا مؤمنين بقضيته، لافتا إلى أن الله -سبحانه وتعالى- لا يكلف الإنسان ما لا يطيق، وعلى الإنسان تقديم المساعدة للآخرين في حدود قدراته.