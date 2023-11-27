أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم تنفيذ حملة إزالات لمخالفات في المهد على مساحة 4400 متر بحي حلوان، وذلك في ضوء متابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على أملاك الدولة وهيبة الدولة على أراضيها.

منع التعديات

وأوضحت نائب المحافظ استمرار تنفيذ الإزالات للمخالفات طبقا للقرار الصادر من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتشكيل مجموعات عمل لتنفيذ الإزالات وحالات التعدي على أملاك الدولة، وتفعيل توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة وإنهاء كل التعديات بالاستيلاء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

حملة إزالات

وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى الجهود التي قام بها حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار، رئيس الحي، بتنفيذ إزالتين في المهد بالموقع الكائن مساكن أطلس بجوار مسجد سفينة النجاه آخر شارع ذكي حواس شرق حلوان، وأيضا الموقع الكائن بشارع رئاسة الجمهورية من كورنيش النيل، والإزالات عبارة عن أسوار من الطوب الأحمر والأبيض على مساحة إجمالية 4400 متر تقريبا وتمت الإزالات حتى سطح الأرض وذلك بالتنسيق مع مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية ومديري المتابعة الميدانية ومدير الإشغالات ومشرفي المناطق وإدارة الأملاك والأجهزة المعنية بالحي وبمشاركة مأمور قسم شرطة حلوان والقوات الشرطية وتم تحرير محضر إداري بقسم شرطة حلوان.