«الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج: ماذا تعرف عن رمسيس الثاني؟ (فيديو)

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مقطع فيديو جديد، على الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي»، وذلك في إطار خطة عمل الوزارة ضمن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الهوية واللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج، خاصةً الجيلين الثاني والثالث.

ماذا تعرف عن الملك العظيم رمسيس الثاني؟

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية اتكلم عربي على موقع «فيسبوك»: «ماذا تعرف عن الملك العظيم رمسيس الثاني؟»، حيث يستعرض الدكتور وسيم السيسي بعض أشهر القصص والمعلومات عن أشهر ملوك الحضارة المصرية، والملك رمسيس الثاني من خلال الرابط التالي.

وتحرص وزارة الهجرة على نشر عدة فيديوهات من وقت لآخر على الصفحة الرسمية والخاصة للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بهدف للتواصل المستمر مع أبناء الجيليلن الثاني والثالث لأبناء للمصريين بالخارج، وذلك للحفاظ على لغتهم العربية وهويتهم المصرية.

ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم

جدير بالذكر، أنَّ مبادرة «اتكلم عربي» من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأصلي «مصر»، وأهمية الحفاظ على اللغة العربية والهوية الخاصة بهم، إضافة إلي أن مبادرة «اتكلم عربي» تتضمن 3 مراحل، وذلك من عمر 3 سنوات وحتى 18 سنة، أي الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.