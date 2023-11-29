برنامج تنموي لرفع كفاءة معلمي الرياضيات والعلوم والإنجليزية في مطروح

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي التعليم المجتمعي، الذي يشمل ورش عمل لمواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، وذلك بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية.

برنامج التنمية المهنية للمعلمين

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، على المتدربين بضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من ورش عمل برنامج التنمية المهنية، لافتاً إلى أنه يشمل خرائط المناهج وخطط التحسين المستمرة للمعلمين المشرفين بمدارس التعليم المجتمعي، مضيفًا أن البرنامج يستهدف نقل الخبرات التدريبية بالمدارس من خلال الوحدات التدريبية بها لباقي المعلمين، وذلك تحت إشراف لمياء سعيد مدير إدارة التدريب وفريق العمل بالإدارة.

الحزم التدريبية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم مطروح، أنّ الحزم التدريبية المتواصلة بالمديرية، تأتي في ضوء تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بتفعيل التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي، لافتاً إلى جهود وكيل المديرية وإدارة التدريب في تنظيم تلك البرامج التدريبية الإيجابية خلال الفترة الماضية، كذلك حسن انتقاء البرامج التي تلبي احتياجات العاملين ومتطلبات العمل.