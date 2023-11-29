مسؤولو الدقهلية يتفقدون المصانع المتوقفة بالمنطقة الصناعية في جمصة

تفقد عصام حجاج، مدير عام الإنتاج والشؤون الاقتصادية والاستثمار، ومسؤولي إدارة الاستثمار بمحافظة الدقهلية، والدكتور مصطفى عنان مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، المصانع المتوقفة عن التشغيل والإنتاج بالمنطقة الصناعية بجمصة، إذ تم المرور على عدد من المصانع المتوقفة بالمرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية، وسيجري استكمال أعمال المرور على التوالي بباقي المرحلة والمراحل التالية بالمنطقة.

المرور على مصانع المنطقة الصناعية بجمصة

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وإنشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية، وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة.

وأوضحت المحافظة أنه جرى المرور بهدف الوقوف على أسباب توقف هذه المصانع عن الإنتاج وكل مشاكلها، والمعوقات التي تواجهها ودراستها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وتذليل كل العقبات التي تواجهها، لإعادة تشغيل تلك المصانع للعمل على زيادة الإنتاج دعما للاستثمار بالدقهلية ودعما للاقتصاد القومي.

وأشارت إلى أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال، ولديهم القدرة على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وتتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.