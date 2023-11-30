«الثقافة» تطلق فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة في بشائر الخير بالإسكندرية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير (3-5) في الإسكندرية، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، وتستمر حتى أبريل المقبل بواقع يومين شهريا بعدد من مدارس المدينة، بهدف تنمية فكر وإبداع الطلاب في المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات.

فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير

بدأت الفعاليات بعقد محاضرة بعنوان «وطني مصر»، حيث أوضحت منى طه، مفهوم الوحدة الوطنية وتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم نحو الوطن، كما جرى تقديم محاكاة بعنوان «أطفال اليوم.. رجال الغد» لتعريف الأطفال بمعنى الانتخاب، وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والتعبير عن آرائهم بحرية، إلى جانب تصميم لوحة فنية بعنوان «مصر بتفرح» بالألوان المختلفة، كما تم تدريب الأطفال على كيفية التعامل مع بطاقة الترشيح، وتصميم لافتات للمشاركة في الانتخابات، بهدف غرس روح الديموقراطية وحب الوطن في نفوسهم.

واختتم اليوم بفقرة «قراءة واطلاع» ومسابقة ثقافية، وتوزيع عدد من إصدارات الهيئة، بمشاركة طلاب مدرسة أميرة لطفي الرسمية، وبحضور الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور عادل حسين مدير إدارة غرب التعليمية، والدكتور محمد أنور عميد كلية التربية.

وشملت الفعاليات المقامة ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، أقيمت ورشة حكي عن «تاريخ العلم المصري»، تلاها مناقشة كتاب بعنوان «التمارين الرياضية»، إضافة إلى ورشة رسم على الوجه.