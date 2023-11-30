«القاهرة الإخبارية»: استعدادات لتسليم 6 محتجزين إسرائيليين و3 جثامين خلال ساعات

أكدت مصادر فلسطينية لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس، أنه يجري العمل على تسليم 6 محتجزين إسرائيليين آخرين خلال الساعات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى تسليم ثلاثة جثامين لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد قليل من إطلاق سراح اثنتين من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم الخميس، تم نقلهما إلى إحدى القواعد الجوية.

وأشارت المصادر المطلعة، بحسب نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، إلى أنه من المتوقع أن تجري عملية تسليم المحتجزين بصورة مباشرة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بإشراف من الجانب المصري.

وقالت مصادر إسرائيلية، في وقت سابق، إن محتجزتين إسرائيليتين، أطلقت الفصائل الفلسطينية سراحهما، تم نقلهما إلى قاعدة «حتسريم» الجوية، ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» أن الفصائل الفلسطينية سلمت محتجزتين إسرائيليتين للجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في ميدان «فلسطين»، وسط مدينة غزة.

جاء إطلاق سراح المحتجزتين الإسرائيليتين في إطار دفعة جديدة لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاق الهدنة الإنسانية التي بدأ سريانها يوم الجمعة الماضي.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، الذين من المقرر أن تطلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراحهم بعد قليل، تضم أسماء 22 أسيراً، و8 أسيرات كلهن من مناطق داخل الخط الأخضر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل قبل قليل.

ويقصد بالخط الأخضر في فلسطين، هو الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة في عام 1948، والأراضي المحتلة عام 1967.