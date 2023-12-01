«السياحة» تكشف عن التأشيرة الوحيدة المسموح لحاملها بأداء مناسك الحج

بدأت غرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، بث أفلام توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتحذير المواطنين من التعامل مع الكيانات والصفحات المجهولة، التي تزعم القدرة على تسفير المواطنين حاملي تأشيرات السياحة والزيارة للسعودية، لأداء فريضة الحج، مشددة على أن التأشيرة الوحيدة التي يسمح لحاملها بأداء المناسك هي تأشيرة الحج.

زيادة نسب الإقبال

وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه يتوقع أن تتسبب الأفلام التوعوية التي نشرتها الغرفة، في زيادة نسب إقبال المواطنين على التقدم للحج السياحي، خاصة أنها توضح الضمانات التي سيحصل عليها المواطن المسافر للحج، من رعاية طبية شاملة منذ سفره وحتى عودته لأرض الوطن، فضلا عن الحفاظ على حقوقه المادية كافة، حال حدوث أي خلل في تنظيم برنامج الحج المتفق عليه.

أخر موعد للتقدم للحج السياحي

وأشار «وحيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مواعيد التقدم للحج السياحي، بدأت يوم 20 نوفمبر الماضي، وستستمر حتى يوم 4 يناير المقبل، لافتا إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، حظرت على المواطنين الذين أدوا مناسك الحج قبل ذلك، التقدم لبرامج الحج السياحي هذا العام، وكذلك تقدم المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحج هذا العام لحج القرعة، الذي تنظمه وزارة الداخلية، أو حج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي.