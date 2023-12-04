مواعيد أتوبيسات السوبرجيت «القاهرة – بورسعيد»

كشفت وزارة النقل، مواعيد أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة السوبرجيت، لافتة إلى حرصها على رفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم، والمحافظة على الكفاءة الفنية للأتوبيسات، بما يساهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال.

مواعيد أتوبيسات السوبرجيت

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة السوبرجيت «القاهرة – بورسعيد»، وفق تقرير لوزارة النقل:

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 5:30 صباحاً.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 6 صباحاً.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 6:15 صباحاً.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 6:45 صباحاً.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 7:15 صباحاً.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 7:45 صباحاً.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 8:15 صباحاً.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 8:45 صباحاً.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 9:15 صباحاً.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 9:45 صباحاً.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 10 صباحاً.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 11 صباحاً.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 11:30 صباحاً.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 12:00

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 12:30 صباحا.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 13:00 مساء.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 13:30 مساء.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 14:00 مساء.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 14:30 مساء.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 15:00 مساء.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 15:30 مساء.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 16:00 مساء.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 16:30 مساء.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 17 مساء.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 17:30 مساء.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 18 مساء.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 18:30 مساء.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»: 19 مساء.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»:19:30 مساء.

- «القاهرة الترجمان – بورسعيد»:20 مساء.