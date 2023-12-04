أماكن تواجد سيارات المراكز التكنولوجية في كوم حمادة بالبحيرة غدا

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أماكن تواجد سيارات المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة كوم حمادة، غداً الثلاثاء، إذ تتواجد في ميدان التحرير، وتستمر في تقديم خدماتها حتى الخميس 14 ديسمبر الجاري.

أماكن تواجد سيارات المراكز التكنولوجية في كوم حمادة

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن سيارات المراكز التكنولوجية تقدم العديد من الخدمات، منها «تراخيص البناء بأنواعها، بيان صلاحية موقع، وتراخيص المحال العامة، تراخيص الإشغالات، الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات».

اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الحكومية

وأكدت نائب محافظ البحيرة اهتمام الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ«رؤية مصر 2030».

وأشارت إلى استمرار توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة كوم حمادة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشارت إلى أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل واصلت عملها لليوم الثاني على التوالي بقرى كوم شريك، وسط إقبال من المواطنين الذين توافدوا على السيارة لتقديم طلباتهم والحصول على الخدمات المقدمة من خلال المركز التكنولوجي المتنقل.