أمين تنظيم حزب الجيل: قيمة الرئيس السيسي تظهر في حجم إنجازاته

أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، دعم الموقف المصري من القضية الفلسطينية الذي ساهم في إعادة إحياء القضية الفلسطينية في وجدان شعوب العرب والعالم، معربًا عن أمله في أن تكون نتيجة عملية 7 أكتوبر مثل ما نتج عن عبور 6 أكتوبر بكسر الجمود واستعادة الارض.

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر دعم الموقف المصري من القضية الفلسطينية ودعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بمحافظة المنيا، بحضور قيادات المحافظة التشريعية والتنفيذية والشعبية.

«الجيل» يدعم الموقف المصري من القضية الفلسطينية

وعن تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، قال «قاسم» إن المنخرطين في العمل العام والعمل السياسي يدرك تماما قيمة هذا الرجل وإنجازاته وحجم التحديات التي عبر بالمصريين منها، ولكن سياسياته الإصلاحية وتبني منهج الإصلاح الجذري، وهو المنهج المخلص للوطن دون اعتبار للموائمات السياسية الشعبية، مما صعب من التعاطي مع الشارع من قبل السياسيين.

وأضاف: «لكن رأينا في حزب الجيل نموذجا نعلمه لكوادر الحزب لجزاء الأخلاق السياسية والإخلاص لله في اختيار القرارات والتوجهات السياسية من المسؤول، حيث جاءت أحداث غزة لتعيد للرئيس السيسي الشعبية والزخم التي احتسبها في سبيل أدائه لأمانة المسؤولية، وجعلت من التعاطي مع الشارع مسألة يسيرة وأكثر بساطة علينا كحزب، ولمسنا ذلك بقوة في كل مؤتمراتنا الشعبية بكل ربوع الجمهورية من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها».

الموقف المصري

واستكمل أمين التنظيم قائلا، إن قوى قد حركها الطمع في مصر مستغلة الظروف الاقتصادية الداخلية والعالمية لتصفية القضية الفلسطينية ومستغلين الصعوبات التي يلقاها المواطن للضغط على القيادة السياسية لقبول تلك الصفقة الشيطانية، ولكن فاجأتهم مصر الشعبية والرسمية بموقف لا ينفصل عن ما سيشهدوه من حشود أمام صناديق الانتخاب تجعلهم ييأسوا من محاولة الضغط على مصر.

وأنهى كلمته بالدعوة اللي المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأن صور المصريين أمام اللجان والصناديق ستمنع ظهور صور لضحايا فلسطينين، وفي غزة من شهداء ومصابين من أطفال ونساء وشيوخ.