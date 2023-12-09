تفاصيل ومواصفات أسئلة امتحان الرياضيات بـ«التيرم الأول» لأولى وتانية ثانوي
كتب:
أميرة فكري
02:11 م | السبت 09 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية
كشف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات، للصفين الأول والثاني الثانوي، الفصل الدراسي الأول 2023/2024 للعام الدراسي الحالي والضوابط العامة للورقة الامتحانية.
مواصفات أسئلة الرياضيات أولي تانية ثانوي
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي ليا.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي المطالب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها المغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة السن المادة - الزمن - الأساسية «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة.
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتينا؛ حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش العناوين تعميمات الأسئلة - جودة الطباعة الخلو من الأخطاء المغوية والطباعة.
- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل 4، أحدها فقط صحيح.
- يعقد امتحان تحريري في نهاية الفصل الدراسي الأول، وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني.
- يعقد امتحان تحريري للدور الثاني.
- ليس للفصل الدراسي الأول نهاية صغرى، ويشترط لنجاح الطالب حصول علي 50 % من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين معا، بشرط حصول الطالب على 30% من درجة الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الثاني.
توزيع درجات الرياضيات
يجري احتساب درجات كل فصل دراسي من 100% توزع كالآتي:
- 20% من إجمالي الدرجة 10% لاختبارات الشهور، 5% للمواظبة و 5% السلوك.
الصف الأول الثانوي
- تصحح الورقة الامتحانية من 32 درجة موزعة على الأسئلة حسب جدول المواصفات.
- النهاية العظمى للورقة الامتحانية 32 درجة.
- زمن الإجابة 3 ساعات.
- ينص في الورقة الامتحانية على السماح باستخدام الآلة الحاسبة.
الصف الثاني الثانوي
- تصحح الورقة الامتحانية رياضيات علمية ورياضيات أدبية من 32 درجة موزعة على
- الأسئلة حسب جدول المواصفات.
- النهاية الكبرى لكل ورقة امتحانية رياضيات علمي ورياضيات أدبى 32 درجة، على حدة، وذلك لطالب القسم العلمي وطالب القسم الأدبي.
- زمن الإجابة 3 ساعات لكل ورقة علمي أو أدبي.
- النهاية الكبرى للورقة الامتحانية لمادة تطبيقات الرياضيات علمي 24 درجة.
- زمن الإجابة ساعتان ونصف الساعة.