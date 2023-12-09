تفاصيل ومواصفات أسئلة امتحان الرياضيات بـ«التيرم الأول» لأولى وتانية ثانوي

كشف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات، للصفين الأول والثاني الثانوي، الفصل الدراسي الأول 2023/2024 للعام الدراسي الحالي والضوابط العامة للورقة الامتحانية.

مواصفات أسئلة الرياضيات أولي تانية ثانوي

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي ليا.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي المطالب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها المغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة السن المادة - الزمن - الأساسية «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتينا؛ حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش العناوين تعميمات الأسئلة - جودة الطباعة الخلو من الأخطاء المغوية والطباعة.

- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل 4، أحدها فقط صحيح.

- يعقد امتحان تحريري في نهاية الفصل الدراسي الأول، وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يعقد امتحان تحريري للدور الثاني.

- ليس للفصل الدراسي الأول نهاية صغرى، ويشترط لنجاح الطالب حصول علي 50 % من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين معا، بشرط حصول الطالب على 30% من درجة الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الثاني.

توزيع درجات الرياضيات

يجري احتساب درجات كل فصل دراسي من 100% توزع كالآتي:

- 20% من إجمالي الدرجة 10% لاختبارات الشهور، 5% للمواظبة و 5% السلوك.

الصف الأول الثانوي

- تصحح الورقة الامتحانية من 32 درجة موزعة على الأسئلة حسب جدول المواصفات.

- النهاية العظمى للورقة الامتحانية 32 درجة.

- زمن الإجابة 3 ساعات.

- ينص في الورقة الامتحانية على السماح باستخدام الآلة الحاسبة.

الصف الثاني الثانوي

- تصحح الورقة الامتحانية رياضيات علمية ورياضيات أدبية من 32 درجة موزعة على

- الأسئلة حسب جدول المواصفات.

- النهاية الكبرى لكل ورقة امتحانية رياضيات علمي ورياضيات أدبى 32 درجة، على حدة، وذلك لطالب القسم العلمي وطالب القسم الأدبي.

- زمن الإجابة 3 ساعات لكل ورقة علمي أو أدبي.

- النهاية الكبرى للورقة الامتحانية لمادة تطبيقات الرياضيات علمي 24 درجة.

- زمن الإجابة ساعتان ونصف الساعة.