توافد الناخبين على لجان مدرسة الشهيد طيار محمد في المنيل للتصويت بانتخابات الرئاسة

توافد الناخبون في منطقة المنيل، على لجان الاقتراع للمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، التي انطلقت قبل دقائق، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء، حيث رفع الناخبون علم مصر، وهتفوا أمام اللجان تحيا مصر.

وتضمّ القائمة الانتخابية 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.