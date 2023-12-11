بالطوابير.. لجان شبرا الخيمة تشهد كثافة في المشاركة بانتخابات الرئاسة

شهدت لجان شبرا الخيمة إقبالا كبيرا بعد فتح اللجان مرة أخرى بعد استراحة القضاة والعاملين على الانتخابات في مشهد يدعو للفرحة والتفاؤل، ولوحظ إقبالا كثيفا من السيدات للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

إقبال على المشاركة في شبرا الخيمة

وقالت السيدة ماري، إحدى أهالي منطقة شبرا الخيمة: «أنا نزلت الانتخابات واخترت الصالح لينا ولسا ولادي نارين من البيت دلوقتي أنا خلصت الشغل وجيت وجوزي كمان انتخب».

واستطردت الناخبة ماري: «خلصت شغلي وجيت قولت الدنيا تكون رايقة بس لقيت الدنيا زحمة برضو بس خلاص انا أجلتها امبارح مش هيكون امبارح والنهارده والرب يولي من يصلح».

كما لاحظت «الوطن» إقبالا كبيرا من كبار السن واصطحاب أحفادهم معهم، حاملين علم مصر وسط أجواء في حب مصر مصحوبة بالأغاني الوطنية، كما ساعد رجال الشرطة المواطنين في عملية التصويت وتنظيم دخول الناخبين اللجان.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجري الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين علي الوافد الذهاب إليها.