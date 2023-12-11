رئيس لجنة متابعة أسوان: إقبال على اللجان العامة والفرعية بالانتخابات الرئاسية

قال المستشار إيهاب خلف الله، رئيس لجنة متابعة محافظة «أسوان»، إنَّ هناك 8 لجان عامة يحتوون على 254 لجنة فرعية وجميعهم يعملون تحت إشراف 323 مختلف الهيئات القضائية، بجانب 1170 موظف.

وأضاف «خلف الله»، خلال مداخلة له بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حول آخر مستجدات سير العملية الانتخابية، والذي نقلته شاشة «القناة الأولى المصرية»، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، أنَّ الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من الناخبين غير عادي، وأبناء أسوان حريصون على الإدلاء بأصواتهم.

خلف الله: نشكر الهيئة الوطنية للانتخابات

وتابع رئيس لجنة متابعة محافظة «أسوان»: «نشكر الهيئة الوطنية للانتخابات على إنشائها 3 لجان وافدين إضافية من بينهم لجنة بتوشكى حتى لا يضطر المواطن على الخروج من قريته أو العامل، وهو نفس ما تم في أبو سمبل في منطقة «نصر النوبة» التي بها العديد من الوافدين بـ وادي خريط والنقرة والذين يصعب انتقالهم إلى المدينة، ليتم إقامة لجنة خاصة بهم.

واستطرد: «الهيئة الوطنية للانتخابات أنشأت لجانا داخل جزر انضمت إلى مركز أسوان، وكنا نعاني من الازدحام فقط أمام اللجان، ولكن مع التنسيق والجهود المستمرة تم حل جميع ذلك».