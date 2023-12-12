صاحبة بوستر التوعية بإجراءات التصويت في الانتخابات بلغة الإشارة: أشعر بالفخر

معلق على الجدار داخل كل لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، منشور به فتاة توضح خطوات الاقتراع الصحيحة بلغة الإشارة تؤديها، حتى يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من التعرف على الطريقة السليمة للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وهي خطوة من الخطوات التي قام بها المجلس القومي للإعاقة بالتعاون مع الحكومة لتيسير عملية الانتخاب للأشخاص ذوي الإعاقة.

الفخر بالتجربة

آية محمد، هي الفتاة الموجودة في المنشورات الإرشادية لذوي الإعاقة السمعية حول طريق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وقالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تجربتها في هذا المنشور كانت تجربتها الأولى في ترجمة الإشارة، وأنها تشعر بالفخر حيال هذه التجربة، وأضافت: «كنت سعيدة وأنا بساعد من يعانون من نفس إعاقتي في ممارسة حق من حقوقهم الدستورية».

تعاني «آية» من إعاقة ضعف السمع منذ فترة طويلة، وحين جاءت لها الفرصة للمساهمة في مساعدة من يعانون من نفس ذات الإعاقة لم تتردد لحظة، وأوضحت، أن المجلس قام باختيارها لأنها صاحبة إعاقة، بالتالي سوف تتمكن من توصيل الرسالة بشكل سليم لمن يعانون من نفس ذات الإعاقة.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأعربت صاحبة الـ34 عاما عن ساعدتها في إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ووجود كافة السبل والتسهيلات التي تتيح لها الفرصة للمشاركة في اختيار رئيس الجمهورية بنفسها دون أي مساعدة من أحد.

توجهت آية، اليوم إلى لجنتها الانتخابية، وبدأت في اتباع الخطوات من أجل الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وأكدت أنها لم تواجه أي صعوبة، وكان كل شيء ميسر وهناك تعاون كبير من كافة العاملين باللجنة لتتمكن من ممارسة الحق الدستوري بشكل سليم ودون عقبات، وأكدت أن المشاركة في الانتخابات هو حق على كل مواطن الحرص على ممارسته.

وأضافت: «مصر حاجة مهمة أوي، واللي عنده حاجة مهمة بيحافظ عليها كويس جدا، بالتالي لازم كلنا نحافظ على مصر جدا، ونزولنا ومشاركتنا في الانتخابات هي الوسيلة للحفاظ على مصر اللي هي أهم حاجة في حياة أي حد بيتمتع بالوطنية والانتماء للوطن».