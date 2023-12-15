حكم «كرة الجرس»: قوانين اللعبة تطبق على الجميع ويحظر على اللاعب الاحتفاظ بالكرة أكثر من 10 ثوانٍ

كرة الجرس لها قوانين مهمة لا بد من معرفتها قبل اللعب حتى لا يقع اللاعب فى أخطاء قد تعطل سير اللقاء وتعيق فريقه عن إحراز الأهداف بسبب العقوبات التى توقع على الفريق حال أن يكون أحدهم جاهلاً بقوانين اللعبة، كرة الجرس تعتمد على حاسة السمع بشكل أساسى؛ فإنه حتى وإن كان مصدر الضوضاء هو الجمهور الذى يقوم بالهتاف أو رنات الموبايل فإن الحكم يوقع عقوبة على الفريق الذى يكون جمهوره سبباً فى إصدار ضوضاء لكون تلك الأمور تشتت اللاعبين الذين يكونون فى قمة التركيز لمحاولة التعرف على موقع الكرة التى تحمل بداخلها أجراساً، فلا يجوز الحديث داخل الملعب طالما الكرة فى اللعب، كما أنه يحظر إعطاء تعليمات فنية خلال سير المباراة لأن تلك الأمور من شأنها التأثير على اللاعبين، ولكن يمكن التحدث إليهم مع أول توقف للكرة.

«ندى»: أي ضوضاء من الجمهور تعني ركلة جزاء على فريقه.. ويحظر إعطاء تعليمات فنية خلال المباراة

بحسب ندى أحمد، التى تصنّف بأنها أصغر حكم ساحة فى مصر، فإن للعبة قواعد لا بد من احترامها، وهو ما يسعى حكم الساحة ومن يعاونه من حكام لتنفيذه حتى يحصل كل فريق على حقه كاملاً دون أن يكون منقوصاً، فالوقت يُلعب كاملاً لأنه عند تنفيذ الأخطاء تتوقف الساعة، وتعود مرة أخرى للعمل بعد اللعب، «ندى»، التى بدأت رحلتها متطوعة منذ عام 2016، انجذبت لألعاب المكفوفين، وهو ما جعلها تطور من نفسها حتى تصبح حكماً دولياً، وهو الحلم الذى أوشك أن يتحقق خلال أيام قليلة.

تشير «ندى» إلى أنها متطوعة لخدمة المكفوفين، وهو الأمر الذى جعلها تشترك فى دراسات إعداد حكام كرة الجرس، حيث تم اعتمادها حكماً محلياً من موسم 2021-2022، وفى شهر نوفمبر ستشارك فى دراسات إعداد الحكام الدوليين لتترقى حكماً دولياً: «اللعبة ممتعة وبها مزايا تخليها تجذب المكفوفين لأنها تعتمد على الإحساس بالمكان وتطوير حاسة السمع علشان اللاعب يعرف مكان الكرة ويروح عليها».

تسجيل الأهداف فى لعبة كرة الجرس يعتمد على دحرجة الكرة لتتجاوز المنافسين ودخول مرمى الخصم، وخلال الرمى يكون على اللاعب أن يقف وهو يحمل الكرة وباقى الفريق يجلسون فى وضعية اللعب، ويقوم ذلك اللاعب بتوجيه نفسه نحو مرمى الخصم والزاوية التى يريد الرمى فيها من خلال خطوط اللمس، وهنا يبدأ الفريق المنافس فى التجهيز للذود عن المرمى شريطة تجنب الاصطدامات المباشرة، ومع سماع حركة الكرة وهى تتدحرج تجاه مرماهم يستلقون ويمدون أذرعهم وأرجلهم لتغطية أكبر مسافة ممكنة لمنع الكرة من تجاوز الجسم، ويعتمد تكنيك الصد على الصدر والذراع باعتبار أن اللاعب يضع تلك الأجزاء من الجسم فى مواجهة المرمى مباشرة.

هناك أخطاء تحدث خلال المباريات تكون عقوبتها رمية جزاء، من بين تلك الأخطاء قيام اللاعب برمى الكرة 3 رميات متتالية، كما أنه يحظر على اللاعب الاحتفاظ بالكرة لمدة تزيد على 10 ثوانٍ، وإلا توقع عليه عقوبة ركلة الجزاء، ويتصدى اللاعب المخطئ لها، وفى حالة حدوث ضوضاء من قبَل الجمهور تُحتسب ركلة جزاء على الفريق الذى بدر من جمهوره هذا الصوت بأن تنفذ ركلة الجزاء ويتصدى لها لاعب يحدده المدير الفنى للفريق المنافس: «ممنوع كمان لمس النظارات، وفى حالة لمسها تُحتسب ركلة جزاء ويتصدى لها اللاعب المذنب الموقعة عليه العقوبة».