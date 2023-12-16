تحليق 28 رحلة بالون طائر تقل 600 سائح أجنبي بالأقصر

شهد مطار البالون في البر الغربي بمدينة القرنة بالأقصر، اليوم السبت، إقلاع 28 رحلة بالون طائر في سماء المدينة، تحمل 600 سائح من مختلف الجنسيات حول العالم.

حالة من البهجة بين السائحين

وأوضح أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أنه خرجت في سماء مدينة القرنة بالبر الغربي صباح اليوم، 28 رحلة بالون تابعة لمختلف الشركات العاملة، وعلى متنها 600 سائح، وسط حالة من البهجة بين الأفواج السياحية التي تزور المحافظة حاليًا من شتى بقاع العالم.

اتباع الإجراءات اللازمة

وأضاف الطيب، لـ«الوطن»، أن رحلات البالون بدأت في الانطلاق فجر اليوم مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، ومنها تعقيم كل البالونات واستخدام كواشف الحرارة والمطهرات والكمامات، بجانب التزام كل رحلة من الرحلات بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران.

توافر العوامل الجوية المناسبة

يشار إلى أن رحلات طيران البالون الطائر في الأقصر تتطلب توفير عدة عوامل جوية أبرزها عدم تخطى سرعة الـ8 عُقدات، وأن يكون مجال الرؤية صافيا بدون شبورة ضبابية، فضلًا عن ذلك يتم متابعة مسار تحرك البالون الطائر من صندوق GBS ذات تقنيات فائقة متصل ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر بالبر الغربي في الأقصر.